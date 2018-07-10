Экономисты подсчитали сколько уже потратили болельщики за время ЧМ-2018 

В России посчитали, сколько потратили болельщики на Чемпионате мира по футболу. За три с лишним недели проведения первенства, туристы раскошелились на сумму более двадцати миллиардов рублей. В выигрыше — транспорт. На проезды и перелеты иностранцы потратили 14 миллиардов рублей. Заработали и владельцы отелей. Туристы заплатили за проживание около миллиарда рублей. Далее, в списке трат — питание. В одной только Москве иностранцы наели на три миллиарда рублей. А вот меньше всего гости нашей страны тратили на сувениры. Второе место по прибыли у бизнесменов из Екатеринбурга. Уральцы заработали двести с лишним миллионов рублей. Далее, идут Казань, Санкт-Петербург и Волгоград. По подсчетам экспертов, самыми щедрыми оказались болельщики из Китая, Мексики и США. Хотя их футбольная сборная даже не участвовала в чемпионате мира. А вот самыми скупыми стали туристы из Королевства Тонга. Это Полинезия. Средний чек по оплатам банковскими картами составил чуть больше трех с половиной тысяч рублей, сообщают "Ведомости".