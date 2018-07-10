Спрос на грузовые авиаперевозки в АТР будет увеличиваться — ИАТА

Пекин, 10 июля / Синьхуа / — На Азиатско-Тихоокеанский регион /АТР/, как крупнейший в мире рынок грузовых авиаперевозок, приходится почти 37 проц. мировых перевозок грузов по воздуху. Об этом на днях сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта /ИАТА/.

Последние статистические данные ИАТА показывают, что в мае 2018 года спрос на грузоперевозки авиатранспортом в мире вырос на 4,2 проц. в годовом выражении /в расчете по тонно-километрам/. При этом, данный показатель в АТР вырос на 4,9 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно ИАТА, если в начале текущего года было зафиксировано снижение спроса на грузовые авиаперевозки в мире, то в настоящее время наблюдается тенденция к его увеличению, и, как ожидается, он будет продолжать расти.