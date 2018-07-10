События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 июля

МОСКВА , 10 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 10 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (июнь)

1,1% (факт)

Австралия — Индекс делового доверия NAB (июнь)

7 (факт)

Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)

-0,2%

-0,1% (факт)

Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)

1,9% (факт)

Китай — Индекс цен производителей (г/г) (июнь)

4,7% (факт)

11:30 Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (май)

-0,8%

11:30 Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (май)

-1,4%

11:30 Великобритания — Сальдо торгового баланса (май)

-14,04 млрд ф.ст.

-11,95 млрд ф.ст.

11:30 Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (май)

-5,37 млрд ф.ст.

-3,6 млрд ф.ст.

12:00 Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (июль)

12:00 Германия — Индекс экономических настроений ZEW (июль)

-16,1 -17,9 предв.

Китай — Объём выданных займов

1150 млрд юаней

1520 млрд юаней

12:00 Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW -12,6 -13,2 предв.

Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/

15:15 Канада — Объём строительства новых домов (июнь)

195,6 тыс.

195 тыс.

15:30 Канада — Разрешения на строительство (м/м) (май)

-4,6%

17:00 США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (май)

6,698 млн 6,88 млн 20:00 Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Сабины Лаутеншлэгер

23:30 США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)

-4,5 млн барр

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

АК АЛРОСА — Наблюдательный совет (Об избрании Председателя Наблюдательного совета, о доле в УК ПАО АЛРОСА-Нюрба)

Группа Черкизово — операционные результаты за 1 кв2018

7,7 (ао, ап) — див-д 2016

0,5 (ао), 2 (ап) — див-д 2017

Башинформсвязь — закрытие реестра на выплату див-дов (СД — 30.05.2018))

0,427 (ао), 0,337 (ап типа А) — див-д 2016

0,459 (ао), 0,365 (ап типа А) — див-д 2017

Группа компаний ЛСР — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 29.06.2018)

78 — див-д 2016

78 — див-д 2017

ОГК-2 — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 29.06.2018)

0,00825304739908 — див-д 2016

0,016319020075 — див-д 2017

Селигдар — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 22.06.2018)

0 (ао), 2,25 (ап) — див-д 2016

0 (ао), 1,44 (ап) — див-д 2017