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События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 июля
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События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 июля 

Прайм 6 часов назад
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 10 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Прогноз
Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (июнь)
1,1% (факт)
Австралия — Индекс делового доверия NAB (июнь)
7 (факт)
Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
-0,2%
-0,1% (факт)
Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
1,9% (факт)
Китай — Индекс цен производителей (г/г) (июнь)
4,7% (факт)
11:30  Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (май)
-0,8%
11:30  Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (май)
-1,4%
11:30  Великобритания — Сальдо торгового баланса (май)
-14,04 млрд ф.ст.
-11,95 млрд ф.ст.
11:30  Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (май)
-5,37 млрд ф.ст.
-3,6 млрд ф.ст.
12:00  Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (июль)
12:00  Германия — Индекс экономических настроений ZEW (июль)
-16,1  -17,9  предв.
Китай — Объём выданных займов
1150 млрд юаней
1520 млрд юаней
12:00  Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW  -12,6  -13,2  предв.
Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
15:15  Канада — Объём строительства новых домов (июнь)
195,6 тыс.
195 тыс.
15:30  Канада — Разрешения на строительство (м/м) (май)
-4,6%
17:00  США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (май)
6,698 млн  6,88 млн  20:00  Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Сабины Лаутеншлэгер
23:30  США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
-4,5 млн барр
Российские события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Факт.
АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за июнь
АК АЛРОСА — Наблюдательный совет (Об избрании Председателя Наблюдательного совета, о доле в УК ПАО АЛРОСА-Нюрба)
Группа Черкизово — операционные результаты за 1 кв2018
Банк Возрождение — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 29.06.2018)
7,7 (ао, ап) — див-д 2016
0,5 (ао), 2 (ап) — див-д 2017
Башинформсвязь — закрытие реестра на выплату див-дов (СД — 30.05.2018))
0,427 (ао), 0,337 (ап типа А) — див-д 2016
0,459 (ао), 0,365 (ап типа А) — див-д 2017
Группа компаний ЛСР — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 29.06.2018)
78 — див-д 2016
78 — див-д 2017
ОГК-2 — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 29.06.2018)
0,00825304739908 — див-д 2016
0,016319020075 — див-д 2017
Селигдар — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 22.06.2018)
0 (ао), 2,25 (ап) — див-д 2016
0 (ао), 1,44 (ап) — див-д 2017
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