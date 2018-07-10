Холдинг «Адамант» планирует выйти на гостиничный рынок Москвы

На участке площадью 1 гектар можно возвести гостиницу на 200 номеров. Инвестиции в проект оцениваются примерно в 20 миллионов долларов, говорится в статье.

"Адамант" — один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России . Компания в 2018 году заняла 12-е место в рейтинге рантье Forbes с арендным доходом 220 миллионов долларов. По данным группы, ей принадлежит около 1,5 миллионов квадратных метров недвижимости.