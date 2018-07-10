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Холдинг «Адамант» планирует выйти на гостиничный рынок Москвы
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Холдинг «Адамант» планирует выйти на гостиничный рынок Москвы 

РИА Недвижимость 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Недвижимость. Акционеры холдинга «Адамант» планируют выйти на гостиничный рынок Москвы и построить свой первый гостиничный комплекс рядом с инновационным центром «Сколково», сообщила во вторник газета «Ведомости».
На участке площадью 1 гектар можно возвести гостиницу на 200 номеров. Инвестиции в проект оцениваются примерно в 20 миллионов долларов, говорится в статье.
"Адамант" — один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Компания в 2018 году заняла 12-е место в рейтинге рантье Forbes с арендным доходом 220 миллионов долларов. По данным группы, ей принадлежит около 1,5 миллионов квадратных метров недвижимости.
Сейчас акционеры холдинга строят отель на 65 тысяч квадратных метров в Московском районе Санкт-Петербурга. Кроме того, ему принадлежит один из крупнейших отелей Петербурга — четырехзвездочная гостиница «Москва» рядом с Невским проспектом.
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