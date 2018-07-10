Жители Свердловской области списывают пени от ресурсников

В «Облкоммунэнерго» назвали активных участников акции по списанию пени за просрочку оплаты услуг компании.

В 12 городах присутствия «Облкоммунэнерго», где предприятие оказывает услуги тепло— и водоснабжения, продолжается акция «Пени исчезают в полдень». При полной оплате суммы основного долга энергетики прощают пени должникам. Спецпредложение действует чуть больше месяца — акция стартовала 1 июня — и за это время ею воспользовались около трети потребителей-должников. Самый большой интерес традиционно проявили жители Кировграда — там задолженность за тепло и воду погасили порядка 30% потребителей городского округа. В Артемовском шанс списать долги пока использовали лишь 11% абонентов теплоснабжающей компании.

— Артемовский — это, наряду с Кировградом, лидер по размеру дебиторской задолженности. Долги населения составляют 154 млн рублей. Пока идёт акция из 4400 должников — 508 человек пришли и оплатили долги. Самый крупный платеж составил 118 тысяч 600 рублей. Всего в течение первого месяца акции «Пени исчезают в полдень» в городском округе на счет ресурсоснабжающего предприятия поступило 2 млн 329 тыс. рублей. Мы списали пени на сумму 637 тыс. рублей, — прокомментировал ИА «Уральский меридиан» первые итоги акции исполнительный директор ОАО «Региональный информационный центр» Евгений Волков

Энергопредприятие дало возможность жителям «тепловых» территорий погасить долги за ЖКУ на особых условиях: при полной оплате суммы основного долга пени списываются автоматически. Сделать это можно любым привычным для потребителей способом — через Сбербанк Почту России , отделения РИЦ (дочернее предприятие «Облкоммунэнерго) и любые другие пункты приема платежей. Кроме того, должники могут заключить с ресурсоснабжающей организацией соглашение о реструктуризации долга по следующей схеме: 0 — первый взнос, 0 — текущая пеня и 12 месяцев рассрочки по оплате. Для оформления рассрочки абоненту необходимо подойти в региональное подразделение компании. Завершится акция 1 августа.

Список территорий, в которых действует акция: