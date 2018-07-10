Инвесторы получили неприятные сюрпризы от Эрдогана. На валютном рынке Турции снова очень жарко.

Пока президент Турции укрепляет свою власть, инвесторы и трейдеры внимательно следят за тем, какое правительство он собирает вокруг себя.

Одно назначение буквально шокировало участников рынка. Эрдоган назначил министром финансов Берата Албайрака, бывшего министра энергетики и к тому же своего зятя.

Албайрак стал известен в 2015 г., когда один из представителей законодательной власти обвинил его в причастности к контрабанде нефти ИГИЛ (запрещена в РФ ).

Но это еще не все. Рынки получили фактически двойной сюрприз, поскольку Эрдоган неожиданно не включил в кабинет министров нынешнего заместителя премьер-министра Мехмета Симсека, которого в стране называли не иначе как "экономическим царем правительства".

Таким образом он, по сути, убрал из финансового блока последнего человека, который имел хоть какое-то доверие рынка вместе с уже бывшим министром финансов Начи Агбала.

В соответствии с изменениями в Конституцию Турции в стране упразднен пост премьер-министра, а правительство теперь будет возглавлять президент.

Также накануне стало известно об изменениях, касающихся Центрального банка . Председатель ЦБ более не будет избираться на пятилетний срок кабинетом министров, кроме того, было отменено положение, согласно которому глава ЦБ Турции мог голосовать за назначение тех или иных людей в комитет по денежно-кредитной политике.

Рынку все эти перестановки явно не понравились, они были восприняты как кумовство и антирыночное поведение. Лира довольно сильно подешевела.

Кстати, это самое сильное падение лиры с 2016 г., когда в стране была попытка госпереворота.

ETF на Турцию рухнул почти на 4%.

Таким образом инвесторы выразили свое разочарование в том, что Эрдоган не только упрочил свою власть, но и собирается подчинить себе экономику.