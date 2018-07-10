Инвесторы получили неприятные сюрпризы от Эрдогана

Проблемы Турции на валютном рынке разгораются с новой силой, и причиной тому снова стал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.
Пока президент Турции укрепляет свою власть, инвесторы и трейдеры внимательно следят за тем, какое правительство он собирает вокруг себя.
Одно назначение буквально шокировало участников рынка. Эрдоган назначил министром финансов Берата Албайрака, бывшего министра энергетики и к тому же своего зятя.
Албайрак стал известен в 2015 г., когда один из представителей законодательной власти обвинил его в причастности к контрабанде нефти ИГИЛ (запрещена в РФ).
Но это еще не все. Рынки получили фактически двойной сюрприз, поскольку Эрдоган неожиданно не включил в кабинет министров нынешнего заместителя премьер-министра Мехмета Симсека, которого в стране называли не иначе как "экономическим царем правительства".
Таким образом он, по сути, убрал из финансового блока последнего человека, который имел хоть какое-то доверие рынка вместе с уже бывшим министром финансов Начи Агбала.
Всего в новое правительство вошли 16 министров, что на 10 меньше, чем было. Первым вице-президентом назначен Фуат Октай, бывший советник экс-премьера Бинали Йылдырыма, министром обороны — бывший начальник Генштаба Турции Хулуси Акар. Главой МИД останется Мевлют Чавушоглу.
В соответствии с изменениями в Конституцию Турции в стране упразднен пост премьер-министра, а правительство теперь будет возглавлять президент.
Также накануне стало известно об изменениях, касающихся Центрального банка. Председатель ЦБ более не будет избираться на пятилетний срок кабинетом министров, кроме того, было отменено положение, согласно которому глава ЦБ Турции мог голосовать за назначение тех или иных людей в комитет по денежно-кредитной политике.
Рынку все эти перестановки явно не понравились, они были восприняты как кумовство и антирыночное поведение. Лира довольно сильно подешевела.
Кстати, это самое сильное падение лиры с 2016 г., когда в стране была попытка госпереворота.
ETF на Турцию рухнул почти на 4%.
Таким образом инвесторы выразили свое разочарование в том, что Эрдоган не только упрочил свою власть, но и собирается подчинить себе экономику.