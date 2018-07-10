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Приостановка ослабления доллара может стать фактором охлаждения спроса на EM
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Приостановка ослабления доллара может стать фактором охлаждения спроса на EM 

Прайм 6 часов назад
В понедельник трейдерам удалось сохранить оптимистичный настрой, отчасти связанный с восстановлением спроса на развивающихся рынках в целом, отчасти — с предстоящей встречей лидеров РФ и США (16.07), которая может способствовать сокращению «геополитического дисконта» по российским бумагам. В итоге Северсталь (CHMF) выросла на 2.2%, Газпром (GAZP) — на 2.1%, Транснефть (TRNFP) и НЛМК (NLMK) — на 2.0%, Сургутнефтегаз (SNGS) — на 1.9%.
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции корпорации Иркут (IRKT) подорожали на 6.0%, Соллерс (SVAV) — на 4.8%, Камаза (KMAZ) и ЗМЗ (ZMZN) — на 4.7%.
Фондовые индексы США повысились еще на 0.9% — 1.3%, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается некоторое повышение.
Технические индикаторы указывают на восходящий (но сравнительно слабый) тренд по индексу РТС, но вблизи уровня 1200 пунктов может быть встречено сопротивление. Обстановка на внешних рынках остается умеренно-благоприятной, но приостановка ослабления доллара США к корзине мировых валют (индекс DXY) может стать фактором охлаждения спроса на развивающихся рынках в краткосрочной перспективе. На российском валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 62.5 по паре доллар-рубль.
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