Особняк с приватным пляжем продается в Новосибирске

Новосибирцы продают дома у воды в 12,5 раз дороже обычных. Аналитики N1.RU составили топ-10 коттеджей с собственным выходом на пляж.

Все дома, вошедшие в рейтинг, находятся на берегу Оби и Обского водохранилища. Кроме домов у естественных водоемов, в продаже есть особняки с искусственными прудами. В частности, такой коттедж сейчас в продаже ЖСК «Дубравушка» за 115 млн руб.

Самый дешевый дом с выходом к реке продается недалеко от Хилокского рынка за 75 млн «Территория вблизи водоемов — самая престижная для загородной жизни. Первая линия позволяет собственникам обустроить для себя пляж и причал. Конечно же, это дает больше возможностей для летнего отдыха, но и цены на объекты у воды заметно выше, чем на более удаленные», — комментирует руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринева