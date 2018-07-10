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Особняк с приватным пляжем продается в Новосибирске
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Особняк с приватным пляжем продается в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 4 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Новосибирцы продают дома у воды в 12,5 раз дороже обычных. Аналитики N1.RU составили топ-10 коттеджей с собственным выходом на пляж.
Все дома, вошедшие в рейтинг, находятся на берегу Оби и Обского водохранилища. Кроме домов у естественных водоемов, в продаже есть особняки с искусственными прудами. В частности, такой коттедж сейчас в продаже ЖСК «Дубравушка» за 115 млн руб.
Самый дешевый дом с выходом к реке продается недалеко от Хилокского рынка за 75 млн  «Территория вблизи водоемов — самая престижная для загородной жизни. Первая линия позволяет собственникам обустроить для себя пляж и причал. Конечно же, это дает больше возможностей для летнего отдыха, но и цены на объекты у воды заметно выше, чем на более удаленные», — комментирует руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринева.
По подсчетам аналитиков, средняя стоимость большого загородного дома на берегу озера или реки под Новосибирском составляет сейчас в среднем 44 млн руб. Цена такого объекта больше цены обычного загородного дома в 12,5 раз. При этом средние цены на дома и коттеджи увеличились за год в среднем на 2,6% до 3,5 млн руб. за объект.
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