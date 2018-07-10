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Бинго! Уфимец выиграл в лотерею четыре миллиона рублей
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Бинго! Уфимец выиграл в лотерею четыре миллиона рублей 

ufa1.ru 4 часа назад
Фото: ufa1.ru
Жителю Уфы повезло в лотерею «Рапидо». Счастливчику достался суперприз в размере 4 661 057 рублей. А на заветный билет потратил всего 150 рублей.
— Победитель выбрал удачную комбинацию чисел: 19, 13, 7, 1, 15, 4, 2, 8 + 4. Именно она и выпала во время розыгрыша, — расск4азали организаторы.
На заветный билет горожанин потратил всего 150 рублей
Это далеко не первый счастливчик из башкирской столицы. Только за последние месяцы обладателями кругленьких сумм стали два уфимца. Один из них в июне выиграл 12 миллионов рублей, другой стал обладателем джек-пота в 83 миллиона рублей в мае.
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