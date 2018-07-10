Задрали планку по высшему. Почему подорожало обучение в вузах Казани?

Увидев цены на обучение в госвузах Казани , родители будущих первокурсников ахнули. В среднем за год платные услуги в университетах подорожали на 10-15%. Но это в среднем. «АиФ-Казань» провёл свой анализ и выяснил, что по самым доступным специальностям рост цен в большинстве вузов за два года достиг 55-87%.

Разброс цен За два года минимальный ценник на годовое очное обучение бакалавров и специалистов в большинстве госвузов Казани перевалил за 100 тыс. рублей. Ещё в 2016 году самые доступные специальности во многих университетах можно было освоить за 65-80 тыс. рублей в год. Теперь же подобные цены можно найти разве что в аграрном вузе. Кстати, КазГАУ — практически единственный вуз, где стоимость обучения (без учёта скидок) за два года стала не выше, а ниже. В 2016 году минимум здесь превышал 90 тыс. руб., а теперь достиг 70 тысяч.

«Средняя стоимость обучения в федеральных, научно-исследовательских вузах составляет 140-160 тыс. руб., — пояснил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов . — По статистике каждый год она возрастает в среднем на 10-15%».

Мы взяли шесть вузов, показавших рост цен за два года, чтобы проверить, как менялась стоимость обучения по самым доступным и самым дорогим направлениям. Как оказалось, верхняя планка в вузах поднялась на 11-30%. При этом наиболее существенно подорожало обучение в архитектурно-строительном университет (за два года специальность «дизайн» выросла в цене на 30% — до 165500 руб.), и в КНИТУ-КАИ, где на 26% (до 190239 руб.) выросли цены для будущих авиа-, самолёто-, вертолёто-, кораблестроителей, наноинженеров и др. В КФУ верхняя планка поднялась на 13% (до 193500 руб.) — по цене здесь лидируют культурология, медицинская биофизика и биохимия, медицинская кибернетика и др. Меньше всего — на 11% — среди выбранных вузов поднялась верхняя ценовая планка в КНИТУ-КХТИ и КГМУ — до 180 200 и 182 500 руб. соответственно.

А вот нижний предел поднимался гораздо более высокими темпами. В КНИТУ-КАИ за два года на 87% (до 120 388 руб.) подорожало обучение для будущих экономистов, менеджеров, специалистов по управлению персоналом и др. В технологическом университете цены по тем же направлениям выросли на 77%, равно как и нижний ценовой предел (114 100 руб.), в КГЭУ — 30% (до 103250 руб.).

Куда уж выше?

«Вузы самостоятельно утверждают размер платы, но он не может быть ниже расходов из бюджета РФ , — отметил Рафис Бурганов. — Так что нижний предел цены регулируется нормативами бюджетных ассигнований, верхний же обусловлен престижностью вуза, участием в программах по повышению конкурентоспособности, условиями обучения, спросом на ту или иную специальность».

В самих вузах считают, что цены вовсе не зависят от популярности направления среди абитуриентов. Скорее, влияют высокие базовые затраты на подготовку специалистов. Ведь для обучения порой нужна дорогостоящая материальная база.

«Методика ценообразования минобрнауки РФ учитывает ряд показателей из мониторинга эффективности вузов и особенности обучения по конкретному направлению подготовки — необходимость организации лабораторных практик, требующих оборудования и расходных материалов, — пояснил ответсек приёмной комиссии КНИТУ-КХТИ Марат Валеев. — Мы выбрали минимально допустимые стоимости из предложенных Москвой по всем направлениям, ведь практику повышающих коэффициентов мы отменили несколько лет назад. Максимальная стоимость — 180200 руб., в прошлом году было 161900 руб. При этом самые популярные среди абитуриентов направления находятся в среднем ценовом диапазоне. Нефтегазовому делу, химическим и информационным технологиям можно обучиться за 126800 руб. в год».

Минобрнауки РФ делит все направления на три ценовые группы. В минимальную ценовую группу входят, например, гуманитарные и простые технические специальности, а в максимальную — приоритетные направления развития науки и техники.

«Цены в первой группе были заведомо ниже, чем в третьей, — поясняет ответсек приёмной комиссии КНИТУ-КАИ Роман Моисеев. — Чтобы выровнять их, рост стоимости обучения в самой бюджетной группе оказался намного выше, чем в остальных. Мы берём минимальный норматив, но и по нему произошёл скачок. На специальностях, где есть бюджетные места, мы обязаны вводить коэффициент статуса национального исследовательского университета. Эта наценка в основном формирует среднюю ценовую группу (133 тыс. руб.) и может достигать 13 тыс. руб. В минимальной ценовой группе мы не вводим коэффициенты, понимая, что цена в 120 тыс. руб. — и так высока. И если мы её повысим, то не заработаем на этом, а просто потеряем контингент студентов».