Назван курс, ниже которого доллар уже не упадет

Экономисты назвали курс, ниже которого доллар уже не упадет

— Российская валюта держится лучше других сырьевых аналогов, но дело вовсе не в снижении корреляции с нефтяными ценами. Причин несколько, но в качестве основной можно назвать возобновление спроса на отечественный госдолг со стороны нерезидентов: в среду Минфину удалось продать облигаций на 40 миллиардов долларов — рекордную сумму с апреля.

Во втором квартале приток иностранного капитала заметно сократился, но все свидетельствует о возвращении игроков и об их стремлении заработать на росте цен в случае продуктивных переговоров между Трампом и Путиным.

Дополнительным фактором укрепления курса можно назвать стартующий с понедельника налоговый период, в рамках которого отечественные компании должны начать конвертировать экспортную выручку. Давление на рубль продолжают оказывать уже привычные операции Минфина в рамках бюджетного правила и бегство спекулянтов из рискованных активов развивающихся стран в связи с продолжающимися торговыми войнами. Нефтяной рынок пока не в состоянии оправиться от недавнего обвала цен: после неудачных попыток закрепиться выше отметки в 79 долларов за баррель котировки рухнули до 74 долларов за баррель.

Инвесторы длительное время закладывали в стоимость "черного золота” риски, способствующие дефициту предложения, такие как чрезмерные усилия ОПЕК по сокращению объемов добычи, проблемы в Венесуэле Ливии , а также последствия грядущей изоляции Ирана

На деле все оказалось несколько иначе. По всей видимости, Тегеран сможет миновать тотальную изоляцию, и теперь угроза исходит со стороны потребителей сырья, которые в результате торгового конфликта США Китая могут снизить спрос на топливо, а значит, об укреплении котировок можно забыть.

Слишком многое зависит от итогов ближайшей встречи лидеров США и РФ , но до нее можно ожидать продолжение попыток курса нацвалюты закрепиться ниже 62 рублей за доллар. Активные покупки долларов, евро и фунтов Минфином способствуют снижению зависимости российской валюты от цен на нефть.

И даже в случае существенного роста стоимости сырья ожидать заметного укрепления рубля не стоит: чем дороже "черное золото” — тем больше ведомство будет направлять средств на закупки.

Власти не раз заявляли о желании удержать курс от укрепления для поддержания отечественных компаний в конкурентной борьбе, в том числе организаций из сельскохозяйственного сектора.

Таким образом, операции Минфина замечательно справляются со своей задачей, ведь при их отсутствии нацвалюта могла бы стоить практически на 10 рублей дороже.

При увеличении стоимости нефти до 100 долларов, курс рубля может в лучшем случае остановиться на отметке 50 за доллар, что будет достаточно комфортно для бизнеса.