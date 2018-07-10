Биржи АТР растут на статистике из Китая

Биржи АТР в основном растут на статистике из Китая

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут, — инвесторы оценивают данные об ускорении инфляции в Китае , а крупные компании региона отыгрывают потери понедельника, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.43 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,05% — до 2813,71 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,23%, до 1578,22 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,41% — до 28807,09 пункта, корейский KOSPI — на 0,44%, до 2295,02 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,24% — до 6270,4 пункта. Японский Nikkei 225 прибавлял 0,96%, достигая 22263,19 пункта.

Оптимизм на рынках связан с позитивными данными по инфляции в КНР. Потребительские цены в Китае в июне, как и ожидалось, выросли на 1,9% в годовом выражении против 1,8% в мае. Цены производителей в июне ускорили рост до 4,7% с 4,1% в предыдущем месяце, тогда как эксперты ждали роста только на 4,5%.

Акции крупных азиатских компаний коррекционно дорожают после снижения предыдущего дня. Японский автоконцерн Nissan Motor, вовлеченный в конце прошлого года в скандал после выявленных нарушений в проверке безопасности продукции на его заводах, в понедельник признался в фальсификации данных об уровне выброса выхлопных газов автомобилей, произведенных на территории страны. В итоге торги понедельника акции Nissan закрыли падением на 4,56% — на минимуме с апреля 2017 года. Во вторник бумаги концерна частично восстановили потери и дорожают на 3,52%.