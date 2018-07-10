Московский сервис каршеринга BelkaCar начнет работать в Сочи 

Каршеринг BelkaCar начнет оказывать услуги аренды автомобилей в Сочи. Запуск московского сервиса в городе-курорте состоится 12 июля, пишет РБК.
Арендовать машину можно будет в Большом Сочи, Красной Поляне и на курорте «Роза Хутор». При этом доступны будут только автомобили Mercedes.
Сервис BelkaCar открылся в Москве в 2016 году. Основали его Лориана Сардар, Екатерина Макарова и Елена Мурадова. В запуск проекта они инвестировали 250 тыс. долларов собственных средств и привлекли бридж-финансирование от основателя «ВымпелКома» Дмитрия Зимина (еще 250 тыс. долларов).
Всего парк BelkaCar насчитывает 2,4 тыс. машин. Для запуска в Сочи компания взяла в операционный лизинг 75 Mercedes-Benz GLA.