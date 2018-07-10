Ещё
Московский сервис каршеринга BelkaCar начнет работать в Сочи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московский сервис каршеринга BelkaCar начнет работать в Сочи 

Деловая газета. Юг 5 часов назад
Фото: Деловая газета.Юг
Каршеринг BelkaCar начнет оказывать услуги аренды автомобилей в Сочи. Запуск московского сервиса в городе-курорте состоится 12 июля, пишет РБК.
Арендовать машину можно будет в Большом Сочи, Красной Поляне и на курорте «Роза Хутор». При этом доступны будут только автомобили Mercedes.
Сервис BelkaCar открылся в Москве в 2016 году. Основали его Лориана Сардар, Екатерина Макарова и Елена Мурадова. В запуск проекта они инвестировали 250 тыс. долларов собственных средств и привлекли бридж-финансирование от основателя «ВымпелКома» Дмитрия Зимина (еще 250 тыс. долларов).
Всего парк BelkaCar насчитывает 2,4 тыс. машин. Для запуска в Сочи компания взяла в операционный лизинг 75 Mercedes-Benz GLA.
Деловая газета. Юг: последние новости
Краснодарский суд снял арест с 5,5 млн долларов на счету вдовы главаря банды Цапков Более 500 тыс. болельщиков посетили стадион «Фишт» и фан-зону в Сочи во время ЧМ-2018 Первышов: Нам нужен жизнеспособный документ по развитию центра Краснодара
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина предложила России ядерную сделку124
Россиянам готовят новый налог226
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки192
Россия установила космический рекорд164
Российского «Охотника» назвали выдумкой58
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение