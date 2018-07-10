Московский сервис каршеринга BelkaCar начнет работать в Сочи

Каршеринг BelkaCar начнет оказывать услуги аренды автомобилей в Сочи . Запуск московского сервиса в городе-курорте состоится 12 июля, пишет РБК.

Арендовать машину можно будет в Большом Сочи, Красной Поляне и на курорте «Роза Хутор». При этом доступны будут только автомобили Mercedes.

Всего парк BelkaCar насчитывает 2,4 тыс. машин. Для запуска в Сочи компания взяла в операционный лизинг 75 Mercedes-Benz GLA.