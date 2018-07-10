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В Югре тарифы ЖКХ поднимут на 6,4%
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В Югре тарифы ЖКХ поднимут на 6,4% 

АиФ Югра 8 часов назад
Фото: АиФ Югра
В Югре предельные индексы роста платы за коммунальные услуги находятся в пределах допустимой нормы и составляют 4-6,4%. Новые тарифы начали действовать в регионе с 1 июля, сообщили издания в департаменте общественных и внешних связей Югры.
Размер оплаты за вывоз отходов, канализацию, отопление, электричество, холодную и горячую воду рассчитывается из объема потребляемых услуг по показаниям счетчиков. При отсутствии приборов учета тариф вычисляется из утвержденных в регионе тарифов. По отдельным пунктам размер оплаты превышает предельные индексы, поэтому при их расчете используется понижающий коэффициент. Все изменения по тарифам вводятся только после общественных слушаний, проходящих при участии Службы по тарифам, ФАС, представителей общественности и других сопричастных ведомств. С начала года проверены 25 жалоб о превышении предельных индексов. Ни по одному обращению нарушения не выявлены, уточнили в ведомстве.
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