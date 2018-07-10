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Хедж-фонды ожидают роста китайского фондового рынка
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Хедж-фонды ожидают роста китайского фондового рынка 

Вести.Ru 9 часов назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 10 июля — «Вести. Экономика» Китайские акции могут подняться на 20 процентов в течение следующих трех лет, даже если конфликты с США продолжатся, заявил основатель сингапурского APS Asset Management Pte Вонг Кок Хой.
Фото: Wikimedia commons
В случае, если напряженность между США и КНР в торговле и технологическом секторе ослабнет, выгода может составить до 50%, отмечает Вонг Кок Хой. Это, по его словам, сопоставимо с индексом CSI300, потерявшим около 14% в этом году. ∎Все зависит от исхода переговоров∎, — заявил менеджер, отметив, что в среднесрочной перспективе рынки могут быть нестабильными. По мнению Вонга, китайский фондовый рынок заслуживает доверия, за счет сильного технологического сектора. Хотя именно это и является основным источником напряженности в отношениях с США, так как Белый дом видит в этом угрозу национальной безопасности. В понедельник, 9 июля CSI 300 вырос на 2,8%, а индекс Shanghai Composite прибавил 2,5%. Оптимистический прогноз Вонг не единственный, кто дает оптимистический прогноз по фондовому рынку КНР. Согласно отчету, опубликованному на прошлой неделе Shenzhen PaiPaiWang Investment & Management Co, китайские хедж-фонды сигнализировали о намерении увеличить покупку акций в июле, после того, на рынке сложились более благоприятные условия для этого. Фонд APS China A Share с активами в размере $2,3 млрд, за первые пять месяцев 2018 года увеличился на 2,6 процента, опередив 5,7-процентную потерю в CSI 300 и на 6.4% в индексе Shanghai Composite. По данным поставщика данных Eurekahedge Pte, долгосрочный фонд в годовом исчислении отыграл 13,4% за последние пять лет, заняв первую треть хедж-фондов, инвестирующих в Китай. Оценивая перспективы развития различных отраслей китайской экономики, Вонг Кок Хой отметил в частности разработки в сфере кибербезопасности и обработки больших данных, производство полупроводников, включая зарегистрированную в Гонконге Semiconductor Manufacturing International Corp. Но, по его словам, самое серьезное противостояние с США ожидается все-таки в сфере технологий, а не в торговле. Так как программа Made in China 2025 стимулирует передовые отрасли, такие как робототехника, новые энергоносители, чипы и программное обеспечение.
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