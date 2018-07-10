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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 22,34 пункта
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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 22,34 пункта 

ИА Синьхуа 15 часов назад
Париж, 9 июля /Синьхуа/ — Сегодня при закрытии торговой сессии
на Парижской фондовой бирже индекс САС40 составил 5398,11 пункта,
что оказалось на 22,34 пункта или 0,42 проц выше показателя
предыдущего торгового дня. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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