Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 22,34 пункта

Париж, 9 июля / Синьхуа / — Сегодня при закрытии торговой сессии

на Парижской фондовой бирже индекс САС40 составил 5398,11 пункта,

что оказалось на 22,34 пункта или 0,42 проц выше показателя

предыдущего торгового дня. —0—