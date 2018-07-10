Индекс DAX на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне вырос на 47,72 пункта

Франкфурт-на-Майне , 9 июля / Синьхуа / — Сегодня при завершении торговой сессии на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне в Германии индекс DAX вырос на 47,72 пункта или 0,38 проц по сравнению с предыдущим торговым днем, составив 12543,89 пункта. —0—