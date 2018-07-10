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Индекс DAX на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне вырос на 47,72 пункта
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Индекс DAX на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне вырос на 47,72 пункта 

ИА Синьхуа 15 часов назад
Франкфурт-на-Майне, 9 июля /Синьхуа/ — Сегодня при завершении
торговой сессии на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне в Германии
индекс DAX вырос на 47,72 пункта или 0,38 проц по сравнению с  предыдущим торговым днем, составив 12543,89 пункта. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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