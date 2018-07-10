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В Подмосковье внезапно подешевели съемные дачи
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В Подмосковье внезапно подешевели съемные дачи 

dom.lenta.ru 13 часов назад
Фото: dom.lenta.ru
За год к июлю 2018-го средняя стоимость аренды особняков на разных магистралях Подмосковья снизилась на 1,4 процента. Об этом говорится в материалах федерального портала «Мир квартир», предоставленных «Дому».
По наблюдениям экспертов, подорожали съемные дачи на восьми шоссе, подешевели — на 11-ти. Самые недорогие коттеджи предлагаются «летним» арендаторам по Новорязанском направлению: здесь за дом в среднем просят 58,8 тысячи рублей в месяц. За ним идут Носовихинское (59,3 тысячи рублей/месяц) и Щелковское (59,5 тысячи/месяц) шоссе. Четвертое место с конца у Егорьевского шоссе — 62 тысячи рублей/месяц за объект, пятое — у Варшавского (62,5 тысячи/месяц).
Максимальные арендные ставки — в поселках на Рублево-Успенском шоссе: среднестатистический дом здесь сдается за 292 тысячи рублей в месяц. На втором месте — городское Алтуфьевское шоссе, выходящее за МКАД всего на несколько километров. Проживание на местных дачах обойдется в среднем в 194,6 тысячи рублей в месяц. Замыкает тройку дорогих для арендаторов трасс сосед Рублевки — Новорижское шоссе, где ставка равна 134 тысячам рублей в месяц.
Средняя стоимость аренды домов в Подмосковье к июлю 2018-го составила 101,8 тысячи рублей/месяц, отмечается в материалах «Мира квартир».
Ранее сообщалось о резком падении цен на землю в Подмосковье. По данным аналитиков, стоимость сотки в регионе снизилась с начала 2018 года на 1,2 процента, цена лота — на 1,4 процента. В среднем участок в области сейчас стоит 2,28 миллиона рублей.
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