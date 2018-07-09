В Аргентине проходят массовые акции протеста против выделения кредита МВФ

Официально МВФ одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов в конце июня. Ранее власти Аргентины заявили, что намерены воспользоваться только первым траншем в 15 миллиардов долларов.

Как сообщает портал Excelsior, несогласные с политикой правительства собрались у памятника Обелиск в центре Буэнос-Айреса в день, когда Аргентина отмечает очередную годовщину независимости.

По мнению манифестантов, выделение кредита обяжет власти страны проводить дальнейшую политику сокращения государственных расходов и увольнений в государственном и частном секторе экономики.

В то же время президент Аргентины Маурисио Макри призвал общество к терпению. «Мы идем через шторм», — заявил Макри на публичном мероприятии в провинции Тукуман. Он возложил ответственность за удручающее состояние экономики как на правление своих предшественников, так и на ситуацию на внешних рынках и ошибки своего собственного правительства.