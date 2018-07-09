Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 0,61%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов финансов, недвижимости и потребительских товаров.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa поднялся на 0,61%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции KROTON ON NM (SA:KROT3), которые подорожали на 0,71 п. (6,76%), закрывшись на отметке в 11,21. Котировки BRF-Brasil Foods SA (SA:BRFS3) выросли на 1,35 п. (6,29%), завершив торги на уровне 22,80. Бумаги Gol Linhas Aereas Inteligentes SA Pref (SA:GOLL4) выросли в цене на 0,51 п. (4,81%), закрывшись на отметке 11,12.

Лидерами падения стали акции Cvc Brasil ON (SA:CVCB3), цена которых упала на 1,88 п. (4,33%), завершив сессию на отметке 41,49. Акции Viavarejo Unt (SA:VVAR11) поднялись на 0,65 п. (3,71%), закрывшись на уровне 16,89, а MARFRIG ON NM (SA:MRFG3) снизились в цене на 0,25 п. (2,91%) и завершили торги на отметке 8,33.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подешевевших бумаг (0) превысило количество закрывшихся в плюсе (0).

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, упал на 1,37% до отметки 33.08, достигнув нового месячного минимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,22%, или 2,70, достигнув отметки $1.258,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе выросли на 0,30%, или 0,22, до $74,02 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в сентябре подорожали на 0,69%, или 0,78, до отметки $114,58.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL выросла на 0,26% до 3,8729, а котировки EUR/BRL повысились на 0,32%, достигнув отметки 4,5505.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,05% до 93,81.