65 лет математики в американских школах! Это пугающе точно!

На прошлой неделе я купил бургер в Burger King за $ 1.58. Девушка взяла мои 2 доллара, и я ждал свою сдачу, когда я вытащил 8 центов из кармана и дал ей. Она стояла там, держа деньги, глядя на экран.

Я почувствовал ее дискомфорт и попытался сказать ей, чтобы просто дала мне два четвертака, но она позвала менеджера за помощью. Пока он пытался объяснить ей что да как, она стояла и плакала.

Почему я тебе это рассказываю? Из-за эволюции в преподавании математики с 1950-х годов:

Преподавание математики в 1950-х годах:

Лесоруб продает грузовик бревен за 100 долларов. Его себестоимость составляет 4/5 от цены. Какая у него прибыль?

Преподавание математики в 1960-х:

Лесоруб продает грузовик бревен за 100 долларов. Его себестоимость составляет 4/5 цены, или 80 долларов. Какая у него прибыль?

Преподавание математики в 1970-х:

Лесоруб продает грузовик бревен за 100 долларов. Его себестоимость составляет 80 долларов. Он приносить прибыль?

Преподавание математики в 1980-х:

Лесоруб продает грузовик бревен за 100 долларов. Его себестоимость составляет $ 80, а прибыль — 20.

Ваше задание: подчеркните цифру 20.

Преподавание математики в 1990-х годах:

Лесоруб вырубает красивый лес, потому что он эгоистичен и невнимателен и не заботится ни о среде обитания животных, ни о сохранении наших лесов. Он делает это, чтобы получить прибыль в 20 долларов. Что вы думаете об этом способе создания темы для участия в классе после ответа на вопрос: как чувствовали себя птицы и белки, когда лесоруб вырубал их дома?

(Нет неправильных ответов, и если вам хочется плакать, все в порядке.)

Преподавание математики в 2000-х:

Если у вас есть особые потребности или вы просто чувствуете, что вам нужна помощь из-за расы, цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации, возраста, детских воспоминаний, криминального прошлого, то не отвечайте, и правильный ответ будет предоставлен вам. Здесь нет неправильных ответов.

Преподавание математики в 2015 году:

Un ha chero vende una carretada de maderapara $ 100. El costo de la Producciones es $ 80. Cuanto dinero ha hecho?