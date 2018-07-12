Заубер Банк повысил доходность рублевых вкладов

Петербургский Заубер Банк повысил ставки по вкладам в рублях.

«Заубер-VIP Классический» (от 1 млн 500 тыс. рублей на 367 дней) можно оформить под 6,95% годовых (до этого — под 3%). Возможно частичное снятие средств до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада.

Продуктовый виджет

«Заубер-Фортуна» (от 10 тыс. рублей на 367 дней) размещается под 6,9% годовых (ранее — под 2,5%).

Кроме того, банк предлагает открыть вклад «Заубер-Фортуна Лонг» (от 100 тыс. рублей на 1 111 дней) под 6,9%. По истечении одного года возможно досрочное расторжение договора с сохранением процентов.

Проценты по всем вышеперечисленным вкладам выплачиваются ежемесячно. Внесение дополнительных взносов по ним не предусмотрено.