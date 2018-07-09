Небольшие клиенты НРД смогут влиять на его решения о тарифах

МОСКВА , 9 июля. / ТАСС /. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обновила предписание Национальному расчетному депозитарию (НРД, входит в группу Московская биржа, ведет учет и хранение ценных бумаг в России ), выданное в 2011 году. Об этом говорится в сообщении на сайте ФАС.

Теперь входить в состав пользовательских комитетов смогут представители не менее трех четвертей потребителей услуг, без учета дохода, который они приносят НРД. Ранее эта норма была иной: не менее трех четвертей потребителей услуг, которые обеспечивают не менее 55% годового дохода НРД.

При этом по обновленному предписанию ФАС не могут составлять более одной четверти в составе комитета следующие лица: работники юридических лиц и физлица, аффилированные с НРД, работники и аффилированные лица компаний, работниками или аффилированными лицами которых являются члены набсовета НРД и юрлиц входящих с такими компания в одну группу.

Принимать решение о повышении или установлении тарифов на депозитарные услуги можно будет при одобрении большинством участников комитета в три четверти голосов, следует из предписания.

ФАС также предписала НРД в течение 15 дней с даты формирования новых пользовательских комитетов представить в службу подтверждающие документы.

Почему нужны изменения

В 2011 году ФАС разрешила создание Московской биржи путем слияния двух бирж — РТС и ММВБ . В рамках этого объединения НРД покупал 100% акций «Депозитарно — клиринговой компании» (ДКК). Тогда же и было выдано предписание НРД.

ФАС указывает, что с тех пор многое изменилось. Например, НРД в 2012 году получил статус центрального депозитария России, в связи с чем номинальные держатели, которым ранее были открыты счета в реестрах владельцев ценных бумаг, перешли на обслуживание в НРД. Кроме того, ДКК было ликвидировано и свою работу на российском рынке прекратили дочерние компании крупнейших международных депозитариев (кастодианов): ING Bank, Deutsche Bank , UBS. Также ФАС указывает, что НРД стал получать 55% дохода от менее десяти крупнейший своих клиентов.