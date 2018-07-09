Ещё
Небольшие клиенты НРД смогут влиять на его решения о тарифах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Небольшие клиенты НРД смогут влиять на его решения о тарифах 

ТАСС 18 часов назад
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обновила предписание Национальному расчетному депозитарию (НРД, входит в группу Московская биржа, ведет учет и хранение ценных бумаг в России), выданное в 2011 году. Об этом говорится в сообщении на сайте ФАС.
Теперь входить в состав пользовательских комитетов смогут представители не менее трех четвертей потребителей услуг, без учета дохода, который они приносят НРД. Ранее эта норма была иной: не менее трех четвертей потребителей услуг, которые обеспечивают не менее 55% годового дохода НРД.
При этом по обновленному предписанию ФАС не могут составлять более одной четверти в составе комитета следующие лица: работники юридических лиц и физлица, аффилированные с НРД, работники и аффилированные лица компаний, работниками или аффилированными лицами которых являются члены набсовета НРД и юрлиц входящих с такими компания в одну группу.
Принимать решение о повышении или установлении тарифов на депозитарные услуги можно будет при одобрении большинством участников комитета в три четверти голосов, следует из предписания.
ФАС также предписала НРД в течение 15 дней с даты формирования новых пользовательских комитетов представить в службу подтверждающие документы.
Почему нужны изменения
В 2011 году ФАС разрешила создание Московской биржи путем слияния двух бирж — РТС и ММВБ. В рамках этого объединения НРД покупал 100% акций «Депозитарно — клиринговой компании» (ДКК). Тогда же и было выдано предписание НРД.
ФАС указывает, что с тех пор многое изменилось. Например, НРД в 2012 году получил статус центрального депозитария России, в связи с чем номинальные держатели, которым ранее были открыты счета в реестрах владельцев ценных бумаг, перешли на обслуживание в НРД. Кроме того, ДКК было ликвидировано и свою работу на российском рынке прекратили дочерние компании крупнейших международных депозитариев (кастодианов): ING Bank, Deutsche Bank, UBS. Также ФАС указывает, что НРД стал получать 55% дохода от менее десяти крупнейший своих клиентов.
Замглавы ФАС Андрей Кашеваров в начале июня говорил, что служба вскоре направит НРД предписание по формированию комитетов. При этом Кашеваров говорил, что если и после формирования новых комитетов сохранятся жалобы на тарифы НРД, то это будет поводом для дискуссии по введению предельных тарифов по отдельным видам услуг депозитария.
ТАСС: последние новости
СМИ: Samsung открыл в Индии крупнейший в мире завод по производству смартфонов Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум Акции "Русала" на Мосбирже выросли на 3,5%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина предложила России ядерную сделку131
Россиянам готовят новый налог228
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки200
Россия установила космический рекорд147
Российского «Охотника» назвали выдумкой54
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение