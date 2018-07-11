Ещё
Рынок акций Марокко закрылся падением, Moroccan All Shares снизился на 1,20%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Марокко закрылся падением, Moroccan All Shares снизился на 1,20% 

Investing.com Россия 11 июля 2018
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов горнодобывающей промышленности, финансовых и инвестиционных услуг и строительства.
На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares упал на 1,20%, достигнув 52-недельного минимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Involys (CS:INV), которые подорожали на 11,40 п. (9,32%), закрывшись на отметке в 133,70. Котировки M2m group (CS:M2M) выросли на 13,80 п. (3,00%), завершив торги на уровне 473,80. Бумаги Bcp (CS:BCP) выросли в цене на 3,00 п. (1,10%), закрывшись на отметке 276,50.
Лидерами падения стали акции Managem SA (CS:MNG), цена которых упала на 153,000 п. (9,94%), завершив сессию на отметке 1.387,000. Акции IB Maroc Com SA (CS:IBC) поднялись на 4,89 п. (7,00%), закрывшись на уровне 65,01, а Salafin (CS:SLF) снизились в цене на 63,00 п. (5,83%) и завершили торги на отметке 1.017,000.
На фондовой бирже Касабланки количество подешевевших бумаг (29) превысило количество закрывшихся в плюсе (5), а котировки 8 акций практически не изменились.
Котировки акций Managem SA (CS:MNG) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 9,94%, 153,000 п., и завершили торги на отметке 1.387,000.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе потерял 3,10%, или 2,30, достигнув отметки $71,81 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 4,11%, или 3,24, до $75,62 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,84%, или 10,50, до отметки $1.244,90 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD снизилась на 0,15% до 11,0680, а котировки USD/MAD повысились на 0,26%, достигнув отметки 9,4601.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,52% до 94,34.
Investing.com Россия: последние новости
Курс биткоина изменился незначительно, криптовалютные фонды просели на 23% в июне Рубль дорожает к доллару на фоне общего ослабления американской валюты Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 0,61%
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент125
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками327
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала96
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС168
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение