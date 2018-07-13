Рынок акций Марокко закрылся падением, Moroccan All Shares снизился на 0,95%

Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов горнодобывающей промышленности, холдинговых компаний и коммунальных услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares подешевел на 0,95%, достигнув 52-недельного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Delattre lev (CS:DLM), которые подорожали на 9,10 п. (5,99%), закрывшись на отметке в 161,10. Котировки Brasseries maroc (CS:SBM) выросли на 81,0 п. (2,99%), завершив торги на уровне 2.791,000. Бумаги Snep (CS:SNP) выросли в цене на 18,00 п. (2,82%), закрывшись на отметке 656,00.

Лидерами падения стали акции Smi (CS:SMI), цена которых упала на 174,000 п. (5,98%), завершив сессию на отметке 2.736,000. Акции Sonasid (CS:SOND) поднялись на 27,00 п. (4,98%), закрывшись на уровне 513,00, а Credit eqdm (CS:EQDM) снизились в цене на 53,00 п. (4,82%) и завершили торги на отметке 1.047,000.

На фондовой бирже Касабланки количество подешевевших бумаг (28) превысило количество закрывшихся в плюсе (9), а котировки 6 акций практически не изменились.

Котировки акций Smi (CS:SMI) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 5,98%, 174,000 п., и завершили торги на отметке 2.736,000.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе прибавил 1,11%, или 0,78, достигнув отметки $71,11 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 1,30%, или 0,97, до $75,42 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,34%, или 4,20, до отметки $1.242,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD снизилась на 0,01% до 11,0580, а котировки USD/MAD упали на 0,01%, достигнув отметки 9,4753.

Фьючерс на индекс USD практически не изменился 0,00% до 94,57.