Рынок акций Норвегии закрылся падением, Oslo OBX снизился на 1,24%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов страхования, ПО и компьютерных услуг и производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX снизился на 1,24%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Storebrand (OL:STB), которые подорожали на 2,32 п. (3,54%), закрывшись на отметке в 67,92. Котировки Norwegian Air Shuttle ASA (OL:NWC) выросли на 3,60 п. (1,48%), завершив торги на уровне 247,10. Бумаги Bakkafrost P/F (OL:BAKKA) выросли в цене на 3,80 п. (0,81%), закрывшись на отметке 470,20.

Лидерами падения стали акции Gjensidige Forsikring ASA (OL:GJFS), цена которых упала на 14,2 п. (10,31%), завершив сессию на отметке 123,5. Акции Orkla (OL:ORK) поднялись на 7,42 п. (10,16%), закрывшись на уровне 66,00, а Aker BP ASA (OL:AKERBP) снизились в цене на 17,60 п. (5,57%) и завершили торги на отметке 298,40.

На фондовой бирже Осло количество подешевевших бумаг (114) превысило количество закрывшихся в плюсе (55), а котировки 23 акций практически не изменились.

Котировки акций Gjensidige Forsikring ASA (OL:GJFS) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 10,31%, 14,2 п., и завершили торги на отметке 123,5. Котировки акций Orkla (OL:ORK) упали до 52-недельного минимума, упав на 10,16%, 7,42 п., и завершили торги на отметке 66,00.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе прибавил 0,75%, или 0,53, достигнув отметки $70,86 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 1,20%, или 0,89, до $75,34 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,33%, или 4,10, до отметки $1.242,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK выросла на 0,22% до 9,4866, а котировки USD/NOK повысились на 0,25%, достигнув отметки 8,1312.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,02% до 94,59.