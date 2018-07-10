Русская медная компания создает первое в стране производство электролитической фольги 

Проект создания производства медной электролитической фольги презентовала Русская медная компания (РМК) на IX Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая проходит сейчас в Екатеринбурге. Проект реализуется на базе Кыштымского медеэлектролитного завода, расположенного в Челябинской области. Предполагается, что новое производство полностью покроет потребность российской промышленности в медной электролитической фольге.
В соответствии с международным стандартом этот материал имеет толщину от 9 до 105 микрон. Он используется для изготовления печатных плат, литий-ионных аккумуляторов, при производстве множества электронных приборов от смартфонов и бытовой техники до самолетов и систем управления вооружением.
Инвестиции в производство составят три миллиарда рублей. Через год, летом 2019-го, в новом цехе уже начнутся пусконаладочные работы, а на проектную мощность он выйдет в 2020 году. На первых порах цех будет выпускать тысячу тонн продукции в год, однако в зависимости от рыночного спроса объем производства может быть увеличен. Пуск нового участка позволит создать на Кыштымском заводе сто новых современных рабочих мест.
Во время обхода экспозиции выставки новый проект был презентован заместителю председателя правительства России Дмитрию Козаку и министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.
— Такая медная продукция очень нужна: мы перешли буквально на соседний стенд, и увидели потенциальных потребителей этих технологий, — заметил Дмитрий Козак. — Российские предприятия будут работать в кооперации, продукция будет востребована на российском и мировом рынке, это очень важно.
— В первую очередь производство медной фольги должно закрыть потребности российского рынка, — подчеркнул председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. — В перспективе мы рассматриваем возможность поставок этого высокотехнологичного продукта с высокой добавленной стоимостью на рынки Европы и Азии.
Досье «РГ»
Русская медная компания — многопрофильный вертикально интегрированный холдинг, объединяющий более 30 предприятий в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, а также в Республике Казахстан. Производственные мощности РМК позволяют выпускать более 220 тысяч тонн медных катодов и 235 тысяч тонн медной катанки в год. Объем инвестиций РМК с 2004 года в России составил 3,5 миллиарда долларов США, в Республике Казахстан — 885 миллионов долларов.