Русская медная компания создает первое в стране производство электролитической фольги

Проект создания производства медной электролитической фольги презентовала Русская медная компания (РМК) на IX Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая проходит сейчас в Екатеринбурге . Проект реализуется на базе Кыштымского медеэлектролитного завода, расположенного в Челябинской области . Предполагается, что новое производство полностью покроет потребность российской промышленности в медной электролитической фольге.

В соответствии с международным стандартом этот материал имеет толщину от 9 до 105 микрон. Он используется для изготовления печатных плат, литий-ионных аккумуляторов, при производстве множества электронных приборов от смартфонов и бытовой техники до самолетов и систем управления вооружением.

Инвестиции в производство составят три миллиарда рублей. Через год, летом 2019-го, в новом цехе уже начнутся пусконаладочные работы, а на проектную мощность он выйдет в 2020 году. На первых порах цех будет выпускать тысячу тонн продукции в год, однако в зависимости от рыночного спроса объем производства может быть увеличен. Пуск нового участка позволит создать на Кыштымском заводе сто новых современных рабочих мест.

— Такая медная продукция очень нужна: мы перешли буквально на соседний стенд, и увидели потенциальных потребителей этих технологий, — заметил Дмитрий Козак. — Российские предприятия будут работать в кооперации, продукция будет востребована на российском и мировом рынке, это очень важно.

— В первую очередь производство медной фольги должно закрыть потребности российского рынка, — подчеркнул председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин . — В перспективе мы рассматриваем возможность поставок этого высокотехнологичного продукта с высокой добавленной стоимостью на рынки Европы и Азии.

Досье «РГ»