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Болельщику из Перу вернули потерянный телефон
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Болельщику из Перу вернули потерянный телефон 

Национальная Служба Новостей 20 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Двадцатидевятилетний болельщик из Перу пожаловался полицейским на пропажу дорогого телефона. По слова иностранца цена девайса составляет 700 долларов. Пропажа произошла в зоне международного прилета.
Сотрудниками транспортной полиции были изучены материалы с камер наблюдения, в результате телефон был обнаружен рядом с пунктом обмена валюты. Потерянный телефон был возвращен владельцу, отмечает «Подмосковье сегодня».
Напомним, по информации МВД России, за все время проведения Чемпионате мира по футболу было зафиксировано минимальное количество правонарушений, совершенных иностранными болельщиками.
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