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Как опозориться дважды за день. Метод Xiaomi
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Как опозориться дважды за день. Метод Xiaomi 

Android Insider 21 час назад
Фото: Android Insider
Не везет, так не везет. Эта фраза лучше всего описывает то, что произошло с Xiaomi сегодня.
Акции Xiaomi
Вероятно, многие из вас уже в курсе, что сегодня компания Xiaomi провела IPO, разместив свои ценные бумаги на Гонконгской бирже. Мало того, что по итогам листинга капитализация компании составила всего 50 млрд долларов против планируемых 75 млрд, так еще и цена за одну акцию, начинавшаяся от 2,17 доллара, за считанные часы опустилась почти на 5 центов. И все это на фоне полуторапроцентного роста индекса Hang Seng (HSI).
AndroidInsider.ru проигнорировал это событие, ибо не формат, но то, что случилось позднее, просто не может остаться вне нашей новостной хроники.
Фейл пресс-службы Xiaomi
Как оказалось, дабы не потерять лицо перед прессой, PR-служба Xiaomi подготовила специальную методичку для представителей топ-менеджмента компании. В ней содержатся прямолинейные рекомендации по возможности избегать прямых ответов на вопросы журналистов касательно провального IPO. А в случаев, если контакта все же не удалось избежать, необходимо увести разговор в сторону и воздать почести CEO компании Лэю Цзюню, назвав его грамотным и дальновидным руководителем.
Кто источник этих, прямо скажем, анекдотических рекомендаций, спросите? Сама Xiaomi, которая — нарочно не придумаешь — разослала копии рекомендаций из методички не топ-менеджерам, для которых они предназначались, а журналистам.
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