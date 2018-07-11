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Башкирия потратит миллион рублей на «портрет туриста»
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Башкирия потратит миллион рублей на «портрет туриста» 

АиФ-Уфа 11 июля 2018
Фото: АиФ-Уфа
Госкомитет Башкирии по предпринимательству и туризму готов заплатить до миллиона рублей за социологическое исследование туристического рынка и формирование «портрета туриста». Начальная цена контракта — 1 млн рублей. Такой лот появился на сайте госзакупок.
Как сказано в сообщении, цель изучения общественного мнения — анализ «демографических и иных характеристик граждан, прибывающих в Республику Башкортостан, а также проживающих на территории данного региона с целью проведения комплексного мониторинга состояния туристского рынка Республики Башкортостан».
По условиям контракта, исследование должно пройти в два этапа: первый — с момента заключения контракта до 30 сентября, — второй — с 1 октября до 15 декабря 2018 года.
Согласно статистике, в 2017 году Башкирию посетили около 2 млн туристов — на 15% больше, чем в 2016 году.
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