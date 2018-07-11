Башкирия потратит миллион рублей на «портрет туриста»

Госкомитет Башкирии по предпринимательству и туризму готов заплатить до миллиона рублей за социологическое исследование туристического рынка и формирование «портрета туриста». Начальная цена контракта — 1 млн рублей. Такой лот появился на сайте госзакупок.

Как сказано в сообщении, цель изучения общественного мнения — анализ «демографических и иных характеристик граждан, прибывающих в Республику Башкортостан, а также проживающих на территории данного региона с целью проведения комплексного мониторинга состояния туристского рынка Республики Башкортостан».

По условиям контракта, исследование должно пройти в два этапа: первый — с момента заключения контракта до 30 сентября, — второй — с 1 октября до 15 декабря 2018 года.

Согласно статистике, в 2017 году Башкирию посетили около 2 млн туристов — на 15% больше, чем в 2016 году.