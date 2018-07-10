Стоимость аренды типового жилья в Петербурге снижается

По итогам I полугодия 2018 года аналитики группы компаний Active провели исследование, в котором сравнили стоимость и спрос на арендное жилье в Санкт-Петербурге в комфорт— и эконом-классе.

По оценке ГК Active, в Санкт-Петербурге происходит постепенное повышение арендных ставок на объекты комфорт-класса. Цены за год показали рост в среднем на 5%. Эконом-класс, наоборот, стал доступнее: с июля 2017 года среднее падение ставок в типовом жилье составило 3%. Наиболее ощутимо упали в цене двухкомнатные квартиры.

В апреле и мае спрос со стороны потенциальных арендаторов в среднем вырос на 25% относительно аналогичного периода 2017 года. В июне наблюдалось традиционный спад перед сезонным подъемом спроса. Однако и в этом месяце спрос был активнее на 5%, чем в 2017 году.

Наиболее популярным предложением на рынке аренды являются двухкомнатные квартиры, они составляют 34% от общего числа объектов, за ними следуют однокомнатные квартиры (31% предложения). Структура спроса на рынке выглядит иначе. Наибольший интерес арендаторов вызывают однокомнатный квартиры (38% заявок), на втором месте двухкомнатные (доля составляет 34%).

Объекты комфорт-класса и комфорт+ занимают 40% рынка аренды Петербурга. Во втором квартале 2018 года средняя арендная ставка в этом сегменте составила 49 372 рубля, что на 5% больше, чем в аналогичный период 2017 года (47 106 рублей). Максимальный рост пришелся на стоимость найма двухкомнатных квартир: рост до 47 341 рублей (8%). Минимальный рост в сегменте однокомнатных квартир: до 30 439 рублей (или на 1%).

Наиболее востребованы на рынке аренды в комфорт-классе объекты в Центральном, Приморском, Московском и Петроградском районах.

Типовое жилье — это 60% рынка долгосрочной аренды Петербурга. И здесь тенденции выглядят иначе. В сегменте типового жилья стоимость найма демонстрирует снижение: падение составило 3% относительно I полугодия 2017 года. Так арендная ставка во втором квартале 2018 года составила 30 485 рублей, в прошлом году — 31 273 рубля.

Как отмечают аналитики группы Active, основная причина падения арендных ставок — затоваривание рынка. К 2017-2018 гг. стали сдаваться многие объекты, приобретенные на этапе стройки в период кризиса с целью инвестирования средств. «Новая вторичка» прочно занимает свою нишу, вытесняя тем самым квартиры старого фонда. Большое количество объектов повлекло за собой снижение цены предложения.

Напоминаем: группа компаний Active (ГК Active) — профессиональный брокер недвижимости Санкт-Петербурга и СЗФО. Основана в 2008 году. Группа компаний является ассоциированным членом НКО «Северо-Западная Палата Недвижимости» и членом некоммерческого партнерства «Санкт-Петербургская Палата Недвижимости».