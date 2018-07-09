Обед из «Макдоналдса» шесть лет пылился в шкафу и не испортился

Интернет-аукцион eBay запретил жителю Канады продавать чизбургер и картофель фри, купленные шесть лет назад. Об этом сообщает Fox News.

В июне 2012 года Дейв Александр (Dave Alexander) из Онтарио решил выяснить, правда ли еда из «Макдоналдса» никогда не портится. Он был уверен, что это просто байки. «Мы живем на ферме, и все, что у нас растет, регулярно портится», — пояснил он. Канадец послал дочь за чизбургером и картошкой, а когда она вернулась, спрятал их внутри динамика в своем кабинете. Обед из «Макдоналдса» пролежал там шесть лет.

К удивлению Александра, еда сохранила товарный вид. «Картошка выглядит потрясающе. Сама котлета немного потемнела, — отметил он. — Булка тверда, как хоккейная шайба, но внешне выглядит как новенькая».

Канадец решил продать обед-долгожитель в интернете. Он выставил его на eBay за 29 долларов и обещал бесплатно отправить покупателю в любую точку мира. В ходе торгов цена выросла до 150 долларов. Многие интересовались у Александра, можно ли съесть его чизбургер и картошку. «Я горячо рекомендую не делать этого, — отвечал он. — Они выглядят совершенно съедобными, но пылились у меня шесть лет, так что лучше не надо, не ешьте это».

Торги должны были продлиться до 12 июля, однако eBay усмотрел в шестилетнем чизбургере нарушение правил продажи пищевых продуктов и закрыл аукцион. Канадца уведомили, что на еде отсутствует информация о сроке годности. «Нас это просто ошеломило, — прокомментировал он. — Не могу вообразить, что они думают».

В мае сообщалось, что американец Дон Горске съел 30 тысяч Биг-Маков и остался здоров. По его словам, он в течение 44 лет поглощал 14 сэндвичей из «Макдоналдс» в неделю.