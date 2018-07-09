Биткоин незначительно подешевел из-за выхода из строя ферм для майнинга

Investing.com — В понедельник курс биткоина незначительно снизился после того, как наводнения в Китае и жары в Европе снизились возможности майнинга.

К 16:09 МСК биткоин подешевел на 0,44% и торговался на позиции $6715,80 на бирже Bitfinex. В последние месяцы курс битокина остается под давлением, снизившись более чем на 70% по сравнению с историческим максимумом $20000, который был зафиксирован в декабре.

Хешрейт — единица, использующаяся для измерения вычислительной мощности оборудования, задействованного при майнинге криптовалют. Хешрейт снизился из-за наводнения в китайской провинции Сычуань и жары в Европе, которые вывели из строя майнинговые фермы. В результате наводнения сотни тысяч людей стали бездомными, а вода повредила устройства для майнинга.

Доля китайских майнеров на рынке майнинга биткоина составляет 50–70% несмотря на то, что правительство Китая запретило доступ к криптовалютным платформам и биржам.

В целом криптовалюты подешевели. На момент написания статьи общая капитализация рынка валют составила $273 млрд по сравнению со значением $280 млрд, которое было зафиксировано в воскресенье.

Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подешевела на 0,86% до $481,06. Третья по капитализации цифровая валюта Ripple подешевела на 1,45% и торговалась на позиции $0,4774. На момент написания статьи курс Litecoin снизился на 2,02% до $82,287.

Среди других новостей можно выделить сообщение о том, что официальные власти Франции считают регулирование рынка криптовалют ненужным.

Глава правительственной группы Франции по исследованию регуляторной политики для блокчейн-технологий Жан-Пирр Ландау заявил, что излишнее регулирование сектора криптовалют несет высокую опасность, поскольку эти активы можно неверно идентифицировать. По словам Ландау, регулирование криптовалют может заставить их разработчиков искать способы обхода методов регулирования.

«Существует три аспекта этой опасности: остановка быстроразвивающейся технологии из-за законодательных ограничений, невозможность определить истинную природу того явления, которое мы собрались регулировать, а также стимулирование инноваций в сторону обхода методов регулирования. С другой стороны, регулирование должно быть технологически нейтральным и касаться действующих лиц, а не разработанных ими продуктов», — полагает Ландау.