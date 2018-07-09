Открылась крупнейшая фабрика смартфонов в мире

Открытие фабрики стало результатом планомерного курса индийских властей на локализацию производства электроники и привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. Чтобы переговоры с иностранными компаниям о переносе сборки в Индию шли быстрее, правительство приняло решение в ближайшем будущем повысить импортные пошлины на электронику сразу на 20 процентов.

Samsung уже собирала телефоны в пригороде Дели, теперь же здесь будут запущены новые производственные линии. В результате фабрика сможет выпускать ежегодно уже не 68 млн, а 120 млн штук гаджетов. Полностью работы по расширению производства завершатся в 2020-м году. Вот цифра для масштаба: суммарные поставки смартфонов на индийский рынок в 2017-м году составили 124 миллиона штук, при этом за год рынок подрос на 14%.

Свои фабрики в Индии также активно строят китайские производители Xiaomi и Oppo, отмечает Bloomberg . Даже Apple собирает здесь свои относительно доступные iPhone SE и iPhone 6S.

В настоящее время на 1,3 млрд населения Индии приходится лишь 425 владельцев смартфонов — то есть имеется огромный потенциал для роста рынка, особенно в секторе бюджетных устройств на Android и "фичерфонов" с упрощенными операционными системами типа Kai OS (развитие которой недавно профинансировала Google ).

Именно "бюджетники" — устройства стоимостью до 100 долларов — станут в основном производиться на индийской фабрике Samsung. Но не только они, локализовать планируют и сборку флагманских устройств, таких как Galaxy S9. Корейская компания, долгое время лидировавшая по продажам смартфонов в Индии, ранее в этом году уступила первую позицию в рейтинге продаж китайской Xiaomi.