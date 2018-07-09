Ещё
Открылась крупнейшая фабрика смартфонов в мире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Открылась крупнейшая фабрика смартфонов в мире 

Вести.Ru 18 часов назад
Фото: Вести.Ru
В городе-спутнике индийской столицы Дели, Нойда, состоялось открытие предприятия, которое, как утверждается, станет самой большой фабрикой по производству смартфонов в мире. Принадлежит оно Samsung Electronics, причем в церемонии открытия приняли участие высшие лица двух государств: премьер-минист Индии Нарендра Моди и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Открытие фабрики стало результатом планомерного курса индийских властей на локализацию производства электроники и привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. Чтобы переговоры с иностранными компаниям о переносе сборки в Индию шли быстрее, правительство приняло решение в ближайшем будущем повысить импортные пошлины на электронику сразу на 20 процентов.
Samsung уже собирала телефоны в пригороде Дели, теперь же здесь будут запущены новые производственные линии. В результате фабрика сможет выпускать ежегодно уже не 68 млн, а 120 млн штук гаджетов. Полностью работы по расширению производства завершатся в 2020-м году. Вот цифра для масштаба: суммарные поставки смартфонов на индийский рынок в 2017-м году составили 124 миллиона штук, при этом за год рынок подрос на 14%.
Свои фабрики в Индии также активно строят китайские производители Xiaomi и Oppo, отмечает Bloomberg. Даже Apple собирает здесь свои относительно доступные iPhone SE и iPhone 6S.
В настоящее время на 1,3 млрд населения Индии приходится лишь 425 владельцев смартфонов — то есть имеется огромный потенциал для роста рынка, особенно в секторе бюджетных устройств на Android и "фичерфонов" с упрощенными операционными системами типа Kai OS (развитие которой недавно профинансировала Google).
Именно "бюджетники" — устройства стоимостью до 100 долларов — станут в основном производиться на индийской фабрике Samsung. Но не только они, локализовать планируют и сборку флагманских устройств, таких как Galaxy S9. Корейская компания, долгое время лидировавшая по продажам смартфонов в Индии, ранее в этом году уступила первую позицию в рейтинге продаж китайской Xiaomi.
Вести.Ru: последние новости
Эрдоган после инаугурации назвал состав нового кабинета министров Bank of America: кризис 1998 года может повториться Рубль снизился вслед за ценами на нефть
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог125
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA142
Проценты по кредитам перейдут по наследству86
Второй мегамост может стать тоннелем52
От Тимати потребовали «ответить за базар»31
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
03:19
В Британии назначили нового главу МИД
Европа В мире
00:59
«Танцующий миллионер» нарушил российские законы
Шоу-бизнес
00:30
От Тимати потребовали «ответить за базар»
Шоу-бизнес
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение