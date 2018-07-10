В Краснодаре 10 июля в ККБ №2 пройдет бесплатная акция «Пять здоровых цифр»

Жители и гости города могут проверить важные показатели своего здоровья — холестерин крови, артериальное давление и частоту сердечных сокращений, внутриглазное давление и глюкозу крови, индекс массы тела — без направления поликлиники, в удобное время.

Каждого пациента по итогам исследований проконсультирует врач — терапевт.

Чтобы принять участие в акции с 10 июля, нужно предварительно записаться на прием по телефону 8 (861) 222-02-02, с собой взять паспорт и полис ОМС.