В Краснодаре 10 июля в ККБ №2 пройдет бесплатная акция «Пять здоровых цифр» 

Жители и гости города могут проверить важные показатели своего здоровья — холестерин крови, артериальное давление и частоту сердечных сокращений, внутриглазное давление и глюкозу крови, индекс массы тела — без направления поликлиники, в удобное время.
Каждого пациента по итогам исследований проконсультирует врач — терапевт.
Чтобы принять участие в акции с 10 июля, нужно предварительно записаться на прием по телефону 8 (861) 222-02-02, с собой взять паспорт и полис ОМС.
Акция проводится по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан 6/2, центр здоровья ГБУЗ «ККБ №2», сообщает пресс-служба минздрава края.