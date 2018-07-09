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В Бибиреве прошла еще одна акция «Уличный буккроссинг»
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В Бибиреве прошла еще одна акция «Уличный буккроссинг» 

Управа района Бибирево 22 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Акция «Уличный буккроссинг» во второй раз прошла на прилегающей территории библиотеке № 69 в минувшую субботу, 7 июля. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— И в этот раз наша импровизированная библиотека на свежем воздухе отнюдь не пустовала. Наша акция будет продолжаться, ведь уличный буккроссинг — это не только книгообмен, но и неформальный обмен мнениями с нашими читателями, своеобразный мониторинг их запросов и настроений, который мы постараемся использовать в своей работе, — рассказали в библиотеке.
Там отметили, что жители Бибирева с удовольствием и интересом участвовали в акции, вспоминали любимые книги детства и рассказывали о том, какие книги читают сейчас, а самые юные участники акции смогли принять участие в конкурсе рисунков и получить в подарок детские книги. (вт)
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