7 новых ЖК вышло на рынок Москвы в первом полугодии

За первые шесть месяцев 2018 года на рынок вышло семь новых объектов: «Лесопарковый», «Любовь и Голуби», «Ты и Я», FRESH, «Преображение», «Квартал на Никулинской» и «Павлова 40». Кроме того, застройщики вывели на рынок новые корпуса в уже реализуемых комплексах.

Почти треть предложения приходится на Юго-Восточный округ, следом по объему продающиегося жилья идет Южный округ, на третьем месте — Северо-Восточный. Меньше всего новостроек продается на востоке столицы.