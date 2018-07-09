Ещё
7 новых ЖК вышло на рынок Москвы в первом полугодии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

7 новых ЖК вышло на рынок Москвы в первом полугодии 

Вести.Ru 19 часов назад
Фото: Вести.Ru
За первые шесть месяцев 2018 года на рынок вышло семь новых объектов: «Лесопарковый», «Любовь и Голуби», «Ты и Я», FRESH, «Преображение», «Квартал на Никулинской» и «Павлова 40». Кроме того, застройщики вывели на рынок новые корпуса в уже реализуемых комплексах.
Почти треть предложения приходится на Юго-Восточный округ, следом по объему продающиегося жилья идет Южный округ, на третьем месте — Северо-Восточный. Меньше всего новостроек продается на востоке столицы.
Средняя цена предложения в конце первого полугодия в массовых новостройках Москвы выросла на 2,4% и составила 154,3 тысячи рублей за квадратный метр.
Вести.Ru: последние новости
Эрдоган после инаугурации назвал состав нового кабинета министров Открылась крупнейшая фабрика смартфонов в мире Bank of America: кризис 1998 года может повториться
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог181
Немец устроил дебош в центре Петербурга26
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA155
Проценты по кредитам перейдут по наследству138
В кассовых чеках увидели смертельную опасность13
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:55
Заигрался король: Киркорова затравили за ролик с ребенком
Шоу-бизнес
03:27
Клуни попал в больницу после в аварии
Шоу-бизнес
00:59
В Сети поиздевались над Максаковой с тарелкой
Шоу-бизнес
03:19
В Британии назначили нового главу МИД
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение