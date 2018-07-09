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Объявлен ТОП-5 автомобилей, на продаже которых можно заработать
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Объявлен ТОП-5 автомобилей, на продаже которых можно заработать 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Подержанные машины служат не только средством передвижения. В некоторых случаях покупка авто с пробегом может стать хорошей инвестицией.
Специалисты провели исследование, чтобы выяснить, какие купленные автомобили затем можно перепродать если не с прибылью, то с минимальными денежными потерями. Для анализа были взяты машины разных ценовых сегментов и не старше трех лет.
Первое место в ценовой категории свыше полутора миллионов рублей аналитики отдали спорткару Porsche Cayman. Если три года назад он стоил 2 миллиона 433 тысячи рублей, то теперь покупатели готовы за него свободно отдать 2 695 000 рублей по причине курсовых колебаний.
Среди автомобилей стоимостью от 1 до полутора миллионов рублей лидером является Mazda CX-5 в первом своем поколении. За трехлетний временной отрезок этот автомобиль потерял только один пункт от своей реальной стоимости.
В ценовой категории от 500 тысяч до миллиона рублей пальма первенства принадлежит Suzuki Vitara второй версии. Стоимость данного автомобиля на вторичном рынке с течением времени практически не изменилась.
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