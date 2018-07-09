Нефть торгуется разнонаправленно на ожидании сбоев поставок и данных о росте числа буровых

Мировые цены на нефть днем не демонстрируют единой динамики по основным маркам, трейдеры опасаются сбоя поставок сырья из Ливии Канады , но также отыгрывают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о росте числа буровых установок в США в июне, благодаря чему котировки техасской марки WTA днем поползли вниз, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.25 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,91%, до 77,81 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на нефть марки WTI — снижалась на 0,15%, до 73,69 доллара за баррель.

Покупатели продолжают беспокоиться относительно возможных сбоев нефтяных поставок. Еще прошлый понедельник Национальная ливийская компания NOC объявила форс-мажор из-за блокировки отгрузки сырья из портов Зуетине и Хариге. NOC предупредила, что добыча нефти в Ливии может упасть на 850 тысяч баррелей в сутки, если блокада восточных портов продолжится. Глава NOC Мустафа Саналла (Mustafa Sanallah) в понедельник также заявил, что добыча в Ливии будет уменьшаться каждый день.

Помимо этого, канадское предприятие Syncrude, которое производило (путем очистки от грунта, песка и воды) до 360 тысяч баррелей нефти в сутки, из-за аварии будет закрыто на ремонт по меньшей мере до конца июля.

С другой стороны, участники рынка отыгрывают данные BHGE. Как сообщила компания ранее в понедельник, число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру увеличилось в июне в месячном выражении на 56 единиц, или на 2,67%, до 2,152 тысячи штук. В годовом выражении количество буровых выросло на 111 единиц, или на 5,4%. В США же, согласно данным компании, этот показатель вырос на 10 единиц, или на 1% в месячном выражении, до 1,056 тысячи штук.

Кроме того, в пятницу, 6 июля, BHGE сообщила, что за неделю, завершившуюся 6 июля, общее число нефтяных буровых установок в США выросло на пять штук, или на 0,6% — до 863 единиц. Данные BHGE оказывают давление прежде всего на котировки техасской нефтяной марки WTA.