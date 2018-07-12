Более 30 пациентов получили помощь на дне открытых дверей в ГКБ на Вучетича

Очередной день открытых дверей провели медики ГКБ имени Спасокукоцкого на улице Вучетича. В рамках акции медучреждение посетили более 30 пациентов, страдающих заболеваниями мочеполовой системы.

— Консультацию ведущих урологов клиники получили 34 человека, 16 из них было рекомендовано стационарное лечение, — поделился представитель администрации больницы.

Напомним, акция была организована для мужчин и женщин с недержанием мочи, гиперактивным мочевым пузырем, парауретральными кистами и другими проблемами.

Узнать о предстоящих акциях можно по телефону 8 (495) 611-04-47.

Адрес ГКБ имени Спасокукоцкого: ул. Вучетича, д. 21, корп. 1. (мю)