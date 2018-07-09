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Кредиторская задолженность учреждений образования Нижнего Новгорода за год снизилась на треть
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Кредиторская задолженность учреждений образования Нижнего Новгорода за год снизилась на треть 

Newsroom24 4 часа назад
Фото: Newsroom24
В бюджете Нижнего Новгорода по состоянию на 1 июля 2018 года предусмотрены ассигнования на оплату коммунальных услуг школами и детскими садами в сумме более 1 млрд 236 млн рублей. Кредиторская задолженность, которая на 1 января 2018 года составляла 444 млн 390 тысяч рублей, в настоящий момент полностью погашена.
Кредиторская задолженность учреждений образования имеет тенденцию к снижению. Так, на 1 июля 2017 года она составляла 401,3 млн рублей, а на 1 июля 2018 года — на треть меньше (260,5 млн рублей).
Вопрос выделения дополнительных средств на коммунальные услуги будет рассматриваться по результатам исполнения доходной части бюджета города в сентябре-октябре 2018 года, отмечается в сообщении.
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