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Акция «Ромашковое поле» прошла в библиотеке №160
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Акция «Ромашковое поле» прошла в библиотеке №160 

Управа района Бирюлево Западное 22 часа назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Акция «Ромашковое поле» завершилась в библиотеках Южного округа в воскресенье, 8 июля.
Читателям предлагали сорвать лепесток с бумажной ромашки, на котором были написаны изречения писателей о любви и дружбе, и рассказать свою историю на эти темы в социальных сетях. Отклик у гостей библиотеки получился очень живым.
-К нашему удивлению, особенно откликнулись на акцию подростки, многие из которых даже о ней не знали, — рассказала редактору газеты «Обозрение. Бирюлево Западное» работник библиотеки Юлия Бабичева, — Некоторые цитаты оказались, на мой взгляд, слишком взрослыми для ребят, «на вырост». Но было очень приятно наблюдать, как они объясняют их своими словами и приводят личные примеры из школьной жизни.
Юлия Бабичева поделилась, что школьники Бирюлева Западного даже приводили своих друзей, чтобы те тоже приняли участие в акции.
О грядущих акциях и событиях можно узнать на официальном сайте библиотек Южного округа или в соцсетях.
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