Акция «Ромашковое поле» прошла в библиотеке №160

Акция «Ромашковое поле» завершилась в библиотеках Южного округа в воскресенье, 8 июля.

Читателям предлагали сорвать лепесток с бумажной ромашки, на котором были написаны изречения писателей о любви и дружбе, и рассказать свою историю на эти темы в социальных сетях. Отклик у гостей библиотеки получился очень живым.

-К нашему удивлению, особенно откликнулись на акцию подростки, многие из которых даже о ней не знали, — рассказала редактору газеты «Обозрение. Бирюлево Западное» работник библиотеки Юлия Бабичева, — Некоторые цитаты оказались, на мой взгляд, слишком взрослыми для ребят, «на вырост». Но было очень приятно наблюдать, как они объясняют их своими словами и приводят личные примеры из школьной жизни.

Юлия Бабичева поделилась, что школьники Бирюлева Западного даже приводили своих друзей, чтобы те тоже приняли участие в акции.

О грядущих акциях и событиях можно узнать на официальном сайте библиотек Южного округа или в соцсетях.