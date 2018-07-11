Цена золота снижается в ожидании статистики по инфляции в США

Стоимость золота в среду утром снижается, трейдеры ожидают публикации в четверг статистики по росту потребительских цен в США , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.43 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 3,3 доллара, или на 0,25%, до 1252 долларов за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,63%, до 15,98 доллара за унцию.

Рынки ждут публикации в четверг данных министерства труда США об инфляции в стране. Аналитики прогнозируют роста потребительских цен на 0,2% в месячном выражении и 2,9% в годовом.

"После пятничных данных по рынку труда (США), которые были скорее "голубиными", предстоящая публикация отчета по инфляции станет следующим ключевым фактором для золота. Если показатель окажется выше ожиданий, стоит ожидать "ястребиных" настроений, роста доллара и дальнейшего удешевления золота в краткосрочной перспективе", — приводит агентство MarketWatch мнение редактора Sevens Report Тайлера Ричи (Tyler Richey).