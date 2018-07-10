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RAEX подтвердило рейтинг Банка БКФ на уровне «ruCCC»
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RAEX подтвердило рейтинг Банка БКФ на уровне «ruCCC» 

Банки.ру 10 июля 2018
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка БКФ на уровне «ruCCC». По рейтингу сохранен «негативный» прогноз, следует из релиза RAEX.
«Негативное влияние на рейтинг оказывает высокая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 1 июня 2018 года крупные кредитные риски к нетто-активам составили порядка 82%) при поддержании невысокого уровня достаточности основного капитала (за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года среднее значение Н1.2 составило 8%) и применении практики снижения резервов за счет обеспечения по крупнейшему заемщику (отношение дельты между расчетными и фактически сформированными РВПС к капиталу составило 26% на 1 июня 2018 года). При этом ввиду вероятности реклассификации указанного заемщика в более высокую категорию качества в среднесрочной перспективе, по информации банка, ожидается существенное снижение данного показателя», — отмечается в релизе.
По мнению RAEX, поддержку рейтингу банка оказала высокая доля гарантий I и II категории качества (почти 100% на 1 июня 2018-го), адекватное качество портфеля ценных бумаг, под залог которых банк может привлечь дополнительную ликвидность, а также сбалансированность активов и пассивов на долгосрочном горизонте (на 1 июня 2018-го Н4=30%).
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