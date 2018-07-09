Ещё
На отдых всей семьей: города Крыма вошли в ТОП популярных курортов России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На отдых всей семьей: города Крыма вошли в ТОП популярных курортов России 

РИА Новости Крым 5 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости Крым. Шесть крымских городов вошли в десятку самых популярных российских курортов для семейного отдыха в самый высокий сезон. Рейтинг представил сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Список составлен по данным анализа броней жилья туристами в частном секторе с 15 июля по 31 августа.
Первое место в ТОПе заняла Феодосия, где средняя стоимость суточного проживания в средствах размещения составляет 2144 рубля. На второй строчке — Евпатория (2108 рублей), на третьей Сочи (2397 рублей).
Также в рейтинг популярных для семейного отдыха курортов вошли Анапа (2280 рублей), Ялта (2982 рубля), Судак (2087 рублей), Алушта (2656 рублей), Ейск (2173 рубля), Геленджик (2627 рублей) и Севастополь (2394 рубля).
По данным Tvil.ru, туристы бронируют семейный отдых в высокий сезон на курортах Крыма на период от 9 до 12 ночей.
РИА Новости Крым: последние новости
Летом в Симферополе обновят дорожную разметку В июле туроператоры снизили цены на пакетные туры в Крым Красиво жить не запретишь: в США медведь искупался в джакузи и выпил коктейль
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон ушел в отставку113
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев219
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей121
В украинском лесу нашли миллионы гривен28
ЕС дал Порошенко миллиард евро51
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
01:06
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение