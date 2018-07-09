На отдых всей семьей: города Крыма вошли в ТОП популярных курортов России

СИМФЕРОПОЛЬ , 9 июл — РИА Новости Крым . Шесть крымских городов вошли в десятку самых популярных российских курортов для семейного отдыха в самый высокий сезон. Рейтинг представил сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Список составлен по данным анализа броней жилья туристами в частном секторе с 15 июля по 31 августа.

Первое место в ТОПе заняла Феодосия, где средняя стоимость суточного проживания в средствах размещения составляет 2144 рубля. На второй строчке — Евпатория (2108 рублей), на третьей Сочи (2397 рублей).

По данным Tvil.ru, туристы бронируют семейный отдых в высокий сезон на курортах Крыма на период от 9 до 12 ночей.