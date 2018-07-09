«Система» и «Микрон» запустили бесплатный курс по разработке роботов и IoT-устройств 

Курс рассчитан на студентов 3-4 курсов бакалавриата и 1-2 курсов магистратуры. Создатели курса обещают, что участники получат инженерные навыки, научатся самостоятельно управлять циклом разработки продукта и создадут решения, которые будут полезны для разработки роботов и IoT-устройств.
Кроме того, участники под наставничеством сотрудников «Микрона» будут разрабатывать ПО для IoT-устройств, например, для счетчиков воды и электроэнергии, логгеров и распределенных систем «вещей», машинного обучения в логистических системах и прочих.
Обучение будут проводить преподаватели «Московского института электронной техники», сотрудники «Микрона», а также топ-менеджеры российских и зарубежных компаний. В течение года участники курса будут работать над командным проектом и участвовать в выездных школах и хакатонах.
Проект запущен в рамках технологической программы «Лифт в будущее». На обучение каждого студента «Система» готова выделить до 500 тысяч рублей. Для студентов участие в программе — бесплатное.
Набор студентов на участие в программе продлится до 1 сентября, при этом первый набор пилотного проекта будет проходить в закрытом режиме — кандидаты на участие в программе выдвигаются проректорами и ректорами вузов-партнеров через систему рекомендаций. В этом году к участию в программе приглашаются студенты МИЭТ, также создатели курса ведут переговоры с другими вузами Москвы и регионов.