«Боруссия» озвучила «Вест Хэму» стоимость Ярмоленко

«Шмели» требуют за 28-летнего украинца 25 миллионов евро, а также включения в сделку трёх миллионов в качестве бонусов.

"Молотобойцы", в свою очередь, настаивают на своём первоначальном предложении в размере 22 миллионов евро плюс бонусы.