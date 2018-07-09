Банк «Агропромкредит» снизил ставки по рублевым вкладам на 0,25 п.п.

«Максимум» (от 5 тыс. рублей на три, шесть, девять месяцев, один, полтора и два года) можно оформить под 6—6,75% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

«Отличный» (от 10 тыс. рублей на пять лет) размещается под 5,96% годовых (в период до 730 дней — 6,75%, от 731 до 1 830 дней — 75% от ставки рефинансирования ЦБ РФ ). Проценты ежегодно капитализируются.

«Энергия» (от 10 тыс. рублей на шесть месяцев и один год) привлекается под 5,25—6,25%, «Пенсионный» (от 1 тыс. рублей на два года) — под 5,75—6,25% годовых, в зависимости от суммы.

Процентная ставка по ««Золотому New» (от 5 млн рублей на 390 дней) составляет 6,75% годовых.

«Комфортный New» открывается на сумму от 2 млн рублей сроком на 390 дней под 6,75%. По четырем вышеперечисленным вкладам проценты ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять.