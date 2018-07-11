Раскрыты дата выхода и цена 32-ядерного процессора AMD

В сети появились подробности о выходе 32-ядерного процессора AMD. Ими поделился ресурс WCCFtech. По данным источника, AMD запустит второе поколение Ryzen Threadripper для высококлассных настольных компьютеров совсем скоро.

13 августа 2018 года станут доступны два новых процессора Ryzen Threadripper — модель Ryzen Threadripper 2990X с 32 ядрами и 64 потоками, а также Ryzen Threadripper 2950X с 24 ядрами и 48 потоками. Цена на Ryzen Threadripper 2990X ожидается на уровне 1500 долларов США, а на Ryzen Threadripper 2950X — 1000 долларов.

Напомним, AMD представила второе поколение процессоров Ryzen Threadripper на июньской выставке Computex 2018. Новые AMD Ryzen Threadripper базируются на 12-нанометровой архитектуре Zen+, тогда как прошлогодние использовали 14-нанометровую Zen. Они также используют сокет TR4. Такие процессоры ориентированы на требовательные к ресурсам задачи, такие как рендеринг, постпроизводство видео и окончательный монтаж, кодирование и так далее.