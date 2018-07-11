Ещё
Раскрыты дата выхода и цена 32-ядерного процессора AMD
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты дата выхода и цена 32-ядерного процессора AMD 

Ferra.ru 23 часа назад
Фото: Игромания.ру
В сети появились подробности о выходе 32-ядерного процессора AMD. Ими поделился ресурс WCCFtech. По данным источника, AMD запустит второе поколение Ryzen Threadripper для высококлассных настольных компьютеров совсем скоро.
13 августа 2018 года станут доступны два новых процессора Ryzen Threadripper — модель Ryzen Threadripper 2990X с 32 ядрами и 64 потоками, а также Ryzen Threadripper 2950X с 24 ядрами и 48 потоками. Цена на Ryzen Threadripper 2990X ожидается на уровне 1500 долларов США, а на Ryzen Threadripper 2950X — 1000 долларов.
Напомним, AMD представила второе поколение процессоров Ryzen Threadripper на июньской выставке Computex 2018. Новые AMD Ryzen Threadripper базируются на 12-нанометровой архитектуре Zen+, тогда как прошлогодние использовали 14-нанометровую Zen. Они также используют сокет TR4. Такие процессоры ориентированы на требовательные к ресурсам задачи, такие как рендеринг, постпроизводство видео и окончательный монтаж, кодирование и так далее.
Ferra.ru: последние новости
Apple представила новые MacBook Pro Стодолларовый безрамочник Meizu M6T доступен за 10 990 рублей Лучшая криптовалюта июня: есть и 182% дохода, если хорошо искать
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС47
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом150
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии136
Путин нашел для Мутко новую работу43
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения24
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
00:21
Парковки в Москве стали бесплатными из-за ЧП
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение