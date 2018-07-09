Биржи Европы растут на оптимизме из США 

Основные биржи Европы в понедельник демонстрируют положительную динамику, поддерживая пятничный оптимизм на американских площадках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.45 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,39%, до 7647,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,73%, до 5414,86 пункта, немецкий DAX увеличивался на 0,45%, от до 12551,32 пункта.
Инвесторы в Европе реагируют на позитивную динамику фондовых площадок США по итогам пятницы после публикации статистики с рынка труда в этой стране. Так, министерство труда США сообщило, что безработица в июне выросла до 4% с 3,8% в мае. Но при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 213 тысяч при ожиданиях роста только на 200 тысяч.
Определенное влияние на настроения рынков оказывает статистика из Германии, где профицит торгового баланса в мае составил 20,3 миллиарда евро, полностью оправдав ожидания аналитиков. Месяцем ранее показатель составлял 19 миллиардов евро. Объем импорта в отчетном месяце вырос на 0,7%, а экспорта — на 1,8%, превзойдя прогнозы экспертов.
Но аналитики Danske Bank считают, что рыночную динамику в понедельник будут определять скорее политические события, нежели статистика. "Тема торговой войны прочно закрепилась в многообразии рыночных драйверов", — добавили эксперты. В пятницу вступили в силу пошлины в 25% в отношении китайского экспорта в США на сумму около 34 миллиардов долларов в год. Китай в качестве симметричной ответной меры ввел ввозную пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
Кроме того, в понедельник инвесторы имеют возможность отыграть политические новости из Великобритании, где министр по Brexit Дэвид Дэвис уходит в отставку из-за несогласия со стратегией премьер-министра Терезы Мэй.