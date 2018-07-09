Биржи Европы растут на оптимизме из США

Основные биржи Европы в понедельник демонстрируют положительную динамику, поддерживая пятничный оптимизм на американских площадках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.45 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,39%, до 7647,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,73%, до 5414,86 пункта, немецкий DAX увеличивался на 0,45%, от до 12551,32 пункта.

Инвесторы в Европе реагируют на позитивную динамику фондовых площадок США по итогам пятницы после публикации статистики с рынка труда в этой стране. Так, министерство труда США сообщило, что безработица в июне выросла до 4% с 3,8% в мае. Но при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 213 тысяч при ожиданиях роста только на 200 тысяч.

Определенное влияние на настроения рынков оказывает статистика из Германии , где профицит торгового баланса в мае составил 20,3 миллиарда евро, полностью оправдав ожидания аналитиков. Месяцем ранее показатель составлял 19 миллиардов евро. Объем импорта в отчетном месяце вырос на 0,7%, а экспорта — на 1,8%, превзойдя прогнозы экспертов.